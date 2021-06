Wimbledon 2021: Salvatore Caruso lotta ma cede in tre set contro Marin Cilic (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci ha provato, ha lottato come un leone ma ha dovuto alzare bandiera bianca Salvatore Caruso al cospetto di Marin Cilic nel match di primo turno di Wimbledon. L’azzurro dopo aver perso ieri al tie-break il primo set ha ceduto con la stessa modalità il secondo e col punteggio di 6-1 il terzo. Secondo set che inizia sui binari dell’equilibrio con entrambi i tennisti molto attenti al servizio (2-2). Cilic sfrutta un piccolo passaggio a vuoto dell’azzurro e nel quinto game piazza il break al quinto tentativo (2-3). Caruso deve salvarsi anche nel settimo gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci ha provato, hato come un leone ma ha dovuto alzare bandiera biancaal cospetto dinel match di primo turno di. L’azzurro dopo aver perso ieri al tie-break il primo set ha ceduto con la stessa modalità il secondo e col punteggio di 6-1 il terzo. Secondo set che inizia sui binari dell’equilibrio con entrambi i tennisti molto attenti al servizio (2-2).sfrutta un piccolo passaggio a vuoto dell’azzurro e nel quinto game piazza il break al quinto tentativo (2-3).deve salvarsi anche nel settimo gioco ...

