Wimbledon 2021 | Fabio Fognini di classe e lucidità con Laslo Djere | è terzo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Con molti alti e qualche basso,si aggiudica la sua seconda partita nel torneo disi deve inchinare in due ore e venti minuti sul 6-3 6-4 0-6 6-4 alla maggiordel numero 31 delle classifiche ATP, che ha saputo essere freddo in quasi tutti i momenti cruciali della partita; ora cresce l’attesa per il suo avversario, che uscirà dalla sfida tra Lloyd Harris ed il numero 5 del tabellone Andrey Rublev. Sin dal primo scambio,è quello che appare il più a suo agio sul verde londinese. L’azzurro appare leggero ...