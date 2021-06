Tennis: Wimbledon, Berrettini cede un set a Pella ma avanza al 2° turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini cede un set ma avanza al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l'argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Matteoun set maal secondodi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l'argentino Guido, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti.

