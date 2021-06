Suor Marie Ferréol, “cacciata dal convento senza motivo e messa in isolamento in una località segreta”. E papa Francesco respinge la sua supplica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso della Suora espulsa dal convento senza motivo fa discutere la Francia. Si chiama Suor Marie Ferréol, all’anagrafe Sabin Baudin de la Valette, e per 35 anni – oggi Marie ne ha 55 anni – è stata membro del Sodalizio delle vergini domenicane dello Spirito Santo, una comunità religiosa di Pontcallec in Bretagna. La storia apparentemente incomprensibile dell’espulsione della Suora bretone inizia il 22 aprile 2021 quando il cardinale Ouellet la caccia formalmente e ufficialmente dal suo ordine monacale. Suor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso dellaa espulsa dalfa discutere la Francia. Si chiama, all’anagrafe Sabin Baudin de la Valette, e per 35 anni – oggine ha 55 anni – è stata membro del Sodalizio delle vergini domenicane dello Spirito Santo, una comunità religiosa di Pontcallec in Bretagna. La storia apparentemente incomprensibile dell’espulsione dellaa bretone inizia il 22 aprile 2021 quando il cardinale Ouellet la caccia formalmente e ufficialmente dal suo ordine monacale....

