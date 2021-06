Migranti | Procuratore Agrigento | ' Alla vista della motovedetta tanti finiti in mare'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - Moltiche si trovavano a bordoimbarcazione naufragata all'alba di oggi "delle motovedetteGuardia costiera, si sono spostati su un latobarca e si sono sbilanciati", così "in molti sonoinperché hanno perso l'equilibrio". Lo ha detto all'Adnkronos ildiLuigi Patronaggio che ha aperto un fascicolo contro ignoti sul naufragio.

... al momento a carico di ignoti, per il naufragio avvenuto all'alba di oggi al largo di Lampedusa, costato la vita ad almeno sette. Mentre altri 48 sono i superstiti. IlLuigi ......strage della stazione centrale e prosegue a Palermo il 6 agosto con l'uccisione del...dei familiari dell'eccidio e la loro richiesta di verità e giustizia si legano a quelle dei...Nuova strage di migranti nel mar Mediterraneo e scoppiano le polemiche . "Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a ...Naufragio all'alba nelle acque tra Lampione e Lampedusa. Si cercano dispersi. Procura di Agrigento apre inchiesta ...