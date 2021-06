Migranti | naufragio Lampedusa | le vittime erano subsahariane**

Advertising

Migranti, naufragio a 5 miglia da Lampedusa: cinque vittime, 48 superstiti - Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: almeno 5 vittime. Sbarcate 256 persone nella notte, ora l'hotspot espl… - Portati in salvo gli altri 48 passeggeri - Nuovo naufragio al largo di Lampedusa dove sarebbero morti almeno cinque migranti. L'imbarcazione su cui si trovavano si è ri…

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti naufragio

nella notte davanti alle coste di Lampedusa . I corpi finora recuperati dalla Guardia ... Tutti i, arrivati a bordo di diversi barconi e sbarcati fra la notte e l'alba, sono stati ...Settesono morti neldi un barcone avvenuto a circa 5 miglia da Lampedusa. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I ...LaPresse) – Nuova tragedia del mare e dell’immigrazione. Sale il bilancio delle vittime del naufragio al largo di Lampedusa: sono 7, finora, le vittime accertate. Le salme son ...Nuova strage di migranti nel mar Mediterraneo e scoppiano le polemiche . "Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a ...