Mbappè | la mossa del PSG che non farà piacere a Ronaldo

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Si potrebbe bloccare l’idea-PSG: Al-Khelaïfi, proprietario del club, tratta in prima persona il rinnovo di Mbappé Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, Nasser Al-Khelaïfi è sceso in campo in prima persona per il prolungamento di Kylian Mbappé con il PSG. Il presidente del club francese si è inserito già da diverso tempo nelle trattative per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.