Mark Hoppus | come sta il bassista dei Blink 182

Lo scorso 24 giugno, Mark Hoppus annunciava ai fan la malattia con un posto sui social. Mark Hoppus: come sta? "come sto oggi? Molto meglio di ieri", dice Mark Hoppus ai fan. "Ieri è stato un inferno, ma oggi mi sono svegliato in condizioni decisamente migliori. Ho fatto una passeggiata e una colazione decente. Ho preso come una vittoria il fatto di sentire che oggi non avrei vomitato". Hoppus parla ai fan nel corso di una diretta su Twitch, la celebre piattaforma dedicata al gaming. Il bassista e ...

Mark Hoppus dei Blink - 182 "Ho il cancro, fa schifo"/ Foto in ospedale, fan sotto choc

Mark Hoppus, il bassista dei Blink - 182, ha il cancro: "Sotto chemio da tre mesi" "Sì, ciao. Un trattamento per il cancro , grazie". Mark Hoppus , lo storico bassista dei Blink - 182, cerca di conservare il sorriso: dalla stanza di un ospedale , con la coperta sulle gambe e la flebo al braccio, l'artista californiano ha rivelato di ...

Blink-182, da Mark Hoppus aggiornamenti sul suo stato di salute Rockol.it Mark Hoppus: come sta? Mark Hoppus è nel pieno di un ciclo di chemioterapia che ha comincinato il 24 giugno, ma rassicura i fan sulle sue attuali condizioni.

Blink-182, da Mark Hoppus aggiornamenti sul suo stato di salute 29 giu 2021 - Il bassista e cantante conferma di essere nel pieno di un ciclo di chemioterapia ma di ‘sentirsi molto meglio’: ‘Oggi sento che non vomiterò: la prendo come una vittoria’ ...

