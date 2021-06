M5S | Lombardi contro Grillo | “Metodo padronale”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “NON AVRAI ALTRO ‘PARTITO UNIPERSONALE’ ALL’INFUORI DI ME”. Esordisce così, a caratteri cubitali, Roberta, assessora alla Regione Lazio e volto storico del M5S, in un post su Facebook in cui torna all’attacco di Beppe, dopo la decisione del garante di ‘mettere fuori’ Giuseppe Conte, dandogli il benservito. Su Facebook,invitaa invertire la rotta, altrimenti, minaccia, lascerà il Comitato di garanzia, di cui fa parte insieme a Vito Crimi e Giancarlo Cancelleri. “Una nozione di psicologia spicciola – scrive– ci insegna che spesso negli altri ci disturba ciò che ...

Ricordo poi che al momento ilè privo di legale rappresentante e quindi Grillo, con riferimento ... composto da Roberta, Vito Crimi e Giancarlo Cancelleri. Tutti e tre i componenti hanno ...'NON AVRAI ALTRO 'PARTITO UNIPERSONALE' ALL'INFUORI DI ME'. Esordisce così, a caratteri cubitali, Roberta, assessora alla Regione Lazio e volto storico del, in un post su Facebook in cui torna all'attacco di Beppe Grillo, dopo la decisione del garante di 'mettere fuori' Giuseppe Conte, ...MANTOVA “Come Movimento 5 Stelle, riteniamo molto importanti le ragioni di questo sciopero sia per quanto riguardo la proposta di cancellazione ...Le votazioni su Rousseau si possono fare, e si faranno. Parola di Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle, che prende nuovamente la parola per rispondere al reggente Vito Crimi, il quale nella ...