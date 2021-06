M5S: Crimi dice no a Grillo, ‘no voto su Rousseau, non so se resterò’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe Grillo. Vito Crimi posta su Facebook un messaggio durissimo, in cui dice no al voto su Rousseau per il Comitato direttivo -chiesto da Grillo- e mette in dubbio la sua permanenza nel M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe. Vitoposta su Facebook un messaggio durissimo, in cuino alsuper il Comitato direttivo -chiesto da- e mette in dubbio la sua permanenza nel M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

