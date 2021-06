M5S: alta tensione alla Camera, 'Conte venga in assemblea, Crimi? Nemmeno in video...' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - tensione alle stelle nei gruppi M5S in vista dell'assemblea dei deputati, convocata questa sera alle 19 per fare il punto della situazione dopo lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Chiederemo, durante la riunione, di convocare Conte per capire meglio la questione dello statuto e ascoltare la sua posizione, visto che alcuni giorni fa ci è stato impedito il confronto", soffiano fonti parlamentari pentastellate all'Adnkronos, ricordando come la settimana scorsa l'ex presidente del Consiglio si sia confrontato con il solo direttivo grillino alla Camera. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) -alle stelle nei gruppi M5S in vista dell'dei deputati, convocata questa sera alle 19 per fare il punto della situazione dopo lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe. "Chiederemo, durante la riunione, di convocareper capire meglio la questione dello statuto e ascoltare la sua posizione, visto che alcuni giorni fa ci è stato impedito il confronto", soffiano fonti parlamentari pentastellate all'Adnkronos, ricordando come la settimana scorsa l'ex presidente del Consiglio si sia confrontato con il solo direttivo grillino. E' ...

Advertising

Adnkronos : M5S, alta tensione Grillo-Crimi. - is_amazon : @MPenikas @lindaeciao @APatrignan @IlConteIT @m_spagna @gio_c75 @ApriGli2occhi @Gio2020Gio @GianniMagini… - primaopoitorna : @depmyfav7 @lindaeciao Sull'ingresso nel governo Draghi, per quanto mi riguarda è stata una scelta che ho condiviso… - cimdrep : @lucaccini_carla @RobertoMerlino1 @ErmannoKilgore Erano % di esempio, x indicare che un unico partito 'pulito' (il… - Luca0434 : RT @andreozzifranc: Sig. Sindaco del @comunedimatera in sede di conversione il DL 44/21 è stato emendato limitando la preselezione per tito… -