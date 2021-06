LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: prosegue la leadership provvisoria di Bjerg. Pioggia sulla corsa (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Questa Pioggia non promettete bene per i prossimi corridori pronti a partire. 14.46 45? di ritardo al traguardo per Omar Fraile (Astana-Premier Tech). Ottima prova da parte dello spagnolo. 14.43 9? di ritardo di Bisseger rispetto a Bjerg al primo traguardo intermedio. 14.41 Pioggia sempre più intensa sulla corsa! 14.39 2’06” di ritardo invece per Ion Izagirre. 14.36 Brutta prova da parte di Victor Campenaerts che chiude con 2’51” di ritardo da Bjerg. 14.33 Caduta per Brandon McNulty (UAE Team Emirates), che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Questanon promettete bene per i prossimi corridori pronti a partire. 14.46 45? di ritardo al traguardo per Omar Fraile (Astana-Premier Tech). Ottima prova da parte dello spagnolo. 14.43 9? di ritardo di Bisseger rispetto aal primo traguardo intermedio. 14.41sempre più intensa! 14.39 2’06” di ritardo invece per Ion Izagirre. 14.36 Brutta prova da parte di Victor Campenaerts che chiude con 2’51” di ritardo da. 14.33 Caduta per Brandon McNulty (UAE Team Emirates), che ...

