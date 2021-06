La corrente Mao e i cuochi di Lenin. Ci scrive Gianni Cuperlo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al direttore - Il razzismo si combatte in piedi. La lezione di Cassius Clay.Gino Roca Inginocchiarsi per una buona causa è un bel gesto, ma trasformare chi non si inginocchia in un nazista, pardon, in un razzista, come vorrebbe fare qualcuno, è un atteggiamento semplicemente da fesso. Al direttore - Sul giornale di ieri Carmelo Caruso ha dipinto con arguzia e quel tanto di ironia le conclusioni del vicesegretario Provenzano alla quarta sessione del corso su “Il mondo dopo” promosso dalla Fondazione Costituente del Pd. La descrizione racconta di una barbosa scuola di vecchie idee narrate da antichi arnesi. Da avvocato difensore della causa mi intrufolo per due – no, anzi tre – ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al direttore - Il razzismo si combatte in piedi. La lezione di Cassius Clay.Gino Roca Inginocchiarsi per una buona causa è un bel gesto, ma trasformare chi non si inginocchia in un nazista, pardon, in un razzista, come vorrebbe fare qualcuno, è un atteggiamento semplicemente da fesso. Al direttore - Sul giornale di ieri Carmelo Caruso ha dipinto con arguzia e quel tanto di ironia le conclusioni del vicesegretario Provenzano alla quarta sessione del corso su “Il mondo dopo” promosso dalla Fondazione Costituente del Pd. La descrizione racconta di una barbosa scuola di vecchie idee narrate da antichi arnesi. Da avvocato difensore della causa mi intrufolo per due – no, anzi tre – ...

Advertising

ilfoglio_it : La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella… - whatsgoingahn : Corrente Mao? Mi iscrivo al PD - JacopoSorbo : RT @ardigiorgio: “E’ la corrente “indietro tutta”. E’ quella che ha preso come pretesto la nomina di due economisti liberali a Palazzo Chi… - RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: “E’ la corrente “indietro tutta”. E’ quella che ha preso come pretesto la nomina di due economisti liberali a Palazzo Chi… - ManuelaGranieri : @ilfoglio_it @carusocarmelo Provenzano e Cuperlo corrente Mao del PD????…..ma mangiano pure i bambini?????????? -