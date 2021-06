Inter, per il vice Handanovic c’è un nome a sorpresa (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter sta lavorando tanto sui portieri tra presente e futuro. Radu può andare alla Real Sociedad, per il vice Handanovic è pronto l’ex Parma Luigi Sepe. In Emilia è arrivato anche Buffon, Sepe vuole cambiare aria anche per provare a restare in serie A senza scendere di categoria. Saltata la pista Genoa, restano aperti dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’sta lavorando tanto sui portieri tra presente e futuro. Radu può andare alla Real Sociedad, per ilè pronto l’ex Parma Luigi Sepe. In Emilia è arrivato anche Buffon, Sepe vuole cambiare aria anche per provare a restare in serie A senza scendere di categoria. Saltata la pista Genoa, restano aperti dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - FBiasin : Per compensare la profonda invidia che provo per questo ricco possidente, sto pensando al giorno in cui ha acceso l… - ProfidiAndrea : @ilmarchesedelG6 So che Ballerin, tra i tanti nomi fatti per il dopo Hakimi, è il profilo a cui l'Inter è più inter… - iam_camilla98 : RT @givemelove_24: Appena visto al tg1 un servizio sulla prossima partita dell'Italia. Intervista ad Immobile parlando con i giornalisti: '… -