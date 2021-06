Inter: Hakimi lascia, Lautaro resta: si riparte con il rinnovo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giugno 2021 " Si dividono le strade dell'Inter e di Hakimi, resteranno unite quelle con Lautaro . Giornata importante ieri a Milano quando Alejandro Camano , l'agente di entrambi i ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giugno 2021 " Si dividono le strade dell'e di, resteranno unite quelle con. Giornata importante ieri a Milano quando Alejandro Camano , l'agente di entrambi i ...

Advertising

FBiasin : Il sciur #Camano, agente di #Hakimi e #Lautaro, fuori dalla sede dell'#Inter. '#Hakimi? È sempre triste andare vi… - FcInterNewsit : Camaño a FcIN: 'Lautaro è felice di stare qui. Hakimi triste? Chi va via dall'Inter lo è sempre' - FBiasin : #Inter - Per #Hakimi il #Psg pagherà poco più di 70 milioni, bonus compresi. - Per la sostituzione del marocchino… - Nerazzuriamo : RT @GBorzillo: ...ma proprio chiacchiere da bar... #Inter #amala #FCIM #IMInter #imscudetto - The_Luro : Vaffanculo, stavo facendo pulizia sul telefono e vedo sto screenshot. Dio porco che dolore #Inter #Hakimi… -