In Cina è stata debellata la malaria (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la Cina ha debellato definitivamente la malaria, una delle malattie più letali al mondo, dopo più di 70 anni. Negli anni Quaranta la Cina registrava più di 30 milioni di casi di

