Il mare di Portici è balneabile | lo dicono Arpac e Comune

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Ildi. Lo testimoniano i dati diffusi dall’agenzia per l’ambientedichiarati a gran voce dal sindaco Enzo Cuomo. Nei giorni scorsi, secondo il primo cittadino, un consigliere di opposizione ha diffuso delle notizie non veritiere. Secondo Cuomo, “solo per denigrare la città e andare contro il sindaco“, come si legge in un suo post su Facebook. Per il primo cittadino porticese, “domenica scorsa, una persona ha girato un video con un telefonino in cui nel, zona Spiaggia Mortelle, si vedono alcuni rifiuti di ...