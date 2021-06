"Harry è più adatto di William a fare il re": spunta la verità di Diana (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lady Diana pensava che Harry fosse più adatto di William nel ruolo di re e avrebbe coniato per lui perfino un soprannome molto eloquente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladypensava chefosse piùdinel ruolo di re e avrebbe coniato per lui perfino un soprannome molto eloquente

Advertising

wekindofsharet1 : RT @inprincesspark: ora capisco perché la paparazzata a porto ercole, perché di certo harry se sta qua in vacanza non si fa paparazzare dal… - allishome : comunque harry e olivia non mi hanno frantumato le palle, di più, me le hanno proprio polverizzate carbonizzate e r… - MGSchipani : Io pretendo che per la festa dei miei 18 anni, mettano come sottofondo del video imbarazzante 'scrivile scemo' dei… - w0lv3s_ : RT @SW3ETCR34TURE: io quando realizzo che harry con i capelli lunghi non tornerà più - FALLINGDREVM : “il ragazzo che ho scelto io ha i capelli lunghi, stefano li sta perdendo” è più o meno come quando inizi a stannar… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry più Harry Potter and the Cursed Child torna a Broadway con uno spettacolo: ecco quando " Collaborare a Harry Potter and the Cursed Child è stata una delle più grandi gioie della mia vita professionale ", ha recentemente confessato l'autrice JK Rowling in una dichiarazione. " L'ultimo ...

Harry e William, riconciliazione in vista? Harry e William non si vedono dal funerale del nonno Filippo, il 17 aprile. Allora l'atmosfera fu piuttosto fredda, ma l'occasione di domani è sicuramente più adatta per avviare un percorso di ...

Tutto pronto per il primo E3 dell’era Covid. Ecco i videogiochi più attesi Il Sole 24 ORE " Collaborare aPotter and the Cursed Child è stata una dellegrandi gioie della mia vita professionale ", ha recentemente confessato l'autrice JK Rowling in una dichiarazione. " L'ultimo ...e William non si vedono dal funerale del nonno Filippo, il 17 aprile. Allora l'atmosfera fu piuttosto fredda, ma l'occasione di domani è sicuramenteadatta per avviare un percorso di ...