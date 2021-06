Drag Race Italia: ecco quando arriverà! Pronti a scoprire i giudici? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Su Discovery Plus arriverà la prima edizione di Drag Race Italia. Siete Pronti a scoprire i nomi dei giudici? Su Discovery Plus arriverà Drag Race Italia, il reality show statunitense che si basa su una competizione tra Drag queen. I concorrenti devono mostrare le loro doti di intrattenitori e il loro stile sfidandosi in diverse gare: ogni settimana i concorrenti vengono giudicati per le loro performance da vari giudici. Al termine di ogni episodio un concorrente viene eliminato; l’ultimo che rimane ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Su Discovery Plus arriverà la prima edizione di. Sietei nomi dei? Su Discovery Plus arriverà, il reality show statunitense che si basa su una competizione traqueen. I concorrenti devono mostrare le loro doti di intrattenitori e il loro stile sfidandosi in diverse gare: ogni settimana i concorrenti vengono giudicati per le loro performance da vari. Al termine di ogni episodio un concorrente viene eliminato; l’ultimo che rimane ...

brightredsc4re : @miinelauva Amo ma tu hai visto drag race us? Comunque si la amo anche se a volte come giudice mi fa arrabbiare ma she is an icon - forgetmenot91x : RT @fraversion: tutti i dettagli della versione italiana di Drag Race verranno vagliati da Ru Paul. «Sono maniacali nella gestione di quest… - SerieTvserie : Drag Race Italia con Tommaso Zorzi in giuria Chiara Francini e la Drag Priscilla - __rikyS : CHIARA FRANCINI SU DRAG RACE - davidgerously : @ Drag Race Italia: IL TWINK NON SERVE SIETE ANCORA IN TEMPO -