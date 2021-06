Doug Jones, come diventare il mostro di “La forma dell’acqua” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stasera Rai 1 propone il film di Guillermo del Toro “La forma dell’acqua”. Nel cast, tra i vari nterpreti, figura Doug Jones. Il famoso trasformista hollywoodiano interpreta la creatura anfibia che in questa pellicola s’innamora della protagonista. “Ho interpretato tanti mostri: ogni volta l’approccio è uguale: studio l’ambiente in cui vivono, come si muovono, come si relazionano con gli altri. Investigo sulle loro paure e i loro desideri. La preparazione è identica a quando ti prepari a interpretare un umano. Quando poi lavori con Guillermo del Toro allora il processo è ancora più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stasera Rai 1 propone il film di Guillermo del Toro “La”. Nel cast, tra i vari nterpreti, figura. Il famoso trasformista hollywoodiano interpreta la creatura anfibia che in questa pellicola s’innamora della protagonista. “Ho interpretato tanti mostri: ogni volta l’approccio è uguale: studio l’ambiente in cui vivono,si muovono,si relazionano con gli altri. Investigo sulle loro paure e i loro desideri. La preparazione è identica a quando ti prepari a interpretare un umano. Quando poi lavori con Guillermo del Toro allora il processo è ancora più ...

