Dal governo inglese stop ai tifosi per i quarti a Roma: «Non andate in Italia, tifate da casa»

Dopo il passaggio del turno, l'Inghilterra disputerà sabato il suo quarto di finale contro l'Ucraina a Roma. Ma l'obbligo di cinque giorni di quarantena per chi arriva dal Regno Unito, per limitare la diffusione della variante Delta, rende impossibile qualsiasi trasferta allo stadio da parte dei fan britannici. Anche il governo inglese ha sconsigliato ai tifosi di viaggiare in Italia. «La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può», ha dichiarato a Sky News Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio.

