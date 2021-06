Criptovalute: Savona, 'stiamo tamponando in ritardo falsificazione moneta Stati' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Le Criptovalute rischiano di alterare il funzionamento del mercato mobiliare finanziario e il funzionamento della democrazia". Lo ha sottolineato il presidente della Consob, Paolo Savona, parlando alla Digital Week di Milano Finanza di Bitcoin e Criptovalute. "Siamo di fronte a una forma di falsificazione della moneta sovrana degli Stati che risponde alle esigenze di tutela della democrazia e del risparmio, quindi a mio avviso la situazione è questa". Il problema, osserva, è che "le autorità in generale di fronte al fenomeno non l'hanno ritenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Lerischiano di alterare il funzionamento del mercato mobiliare finanziario e il funzionamento della democrazia". Lo ha sottolineato il presidente della Consob, Paolo, parlando alla Digital Week di Milano Finanza di Bitcoin e. "Siamo di fronte a una forma didellasovrana degliche risponde alle esigenze di tutela della democrazia e del risparmio, quindi a mio avviso la situazione è questa". Il problema, osserva, è che "le autorità in generale di fronte al fenomeno non l'hanno ritenuto ...

