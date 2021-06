Covid | Cegos | le skill di comunicazione sono al centro nell' hybrid context

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Labitalia) - Se la pandemia ha accelerato l'urgenza delle softsul lavoro, in cima alle criticità oggi si pone l'efficacia personale, prima di tutto in termini comunicativi. Subito dopo la gestione dello stress - derivante dai nuovi modi di lavorare e dal cambiamento di abitudini - che è cruciale per il 63% degli intervistati, 6 rispondenti su 10 (il 59%) ritengono estremamente rilevante sia saper gestire la propria efficacia personale nel remote working (gestione del tempo, organizzazione, motivazione) che saper comunicare efficacemente nonostante il distanziamento fisico. Questi dati emergono dall'instant survey...