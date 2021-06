Conte: "Non terrò il mio progetto politico nel cassetto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Non terrò il mio progetto politico nel cassetto. Non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il Paese". Lo ha detto in serata Giusepep Comte, in risposta all'ennesimo video di Grillo in cui il comico ribadisce che l'ex premier non è la persona adatta a guidare il M5s. "Io seicentesco? Da Grillo una proposta medievale", ha aggiunto Conte. Che ha chiarito come quella prospettata dal garante fosse "più di una diarchia". Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Nonil mionel. Non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il Paese". Lo ha detto in serata Giusepep Comte, in risposta all'ennesimo video di Grillo in cui il comico ribadisce che l'ex premier non è la persona adatta a guidare il M5s. "Io seicentesco? Da Grillo una proposta medievale", ha aggiunto. Che ha chiarito come quella prospettata dal garante fosse "più di una diarchia".

