' Chiara colpita più volte con un coltello da cucina' Il video con l' amico 16enne che l' ha uccisa

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» con un coltello da cucina. In un video le immagini con il 16enne che l… - ilmessaggeroit : Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» con un coltello da cucina. In un video le immagini con il 16enne c… - rtl1025 : ?? Chiara #Gualzetti è stata colpita ripetutamente da amico sedicenne con serie di fendenti portati sia di punta che… - leggoit : Chiara uccisa a 16 anni, «colpita più volte con un coltello da cucina» - tripps42 : tw: omicidio Dall'autopsia la dinamica dell'omicidio appare chiara: Simonetta è stata prima colpita alla testa, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara colpita

Agenzia ANSA

Gualzetti è stata 'ripetutamente' dall'amico sedicenne con una serie di fendenti 'portati sia di punta che di taglio' con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura ..."E' un momento davvero doloroso: la tragica scomparsa diGualzetti e Saman Abbas scuote tutti noi. Da madre, oltre che da amministratrice, sononel profondo da quanto successo - ...In attesa dell'autopsia dalla Procura per i minorenni di Bologna emerge come Chiara Gualzetti sia stata «colpita ripetutamente» dall'amico sedicenne con una serie di ...Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» dall'amico sedicenne con una serie di fendenti «portati sia di punta che di taglio» con un coltello da ...