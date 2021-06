Calciomercato Milan | top news | blitz Berardi | Brahim Diaz a un passo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime suldel: tante notizie oggi, 30/06/2021, in casa rossonera che riguardano in particolar modo

Advertising

DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @la_rossonera: ???? Il Milan sarebbe pronto ad investire su di lui, ma esclusivamente con la formula di prestito con diritto di riscatto,… - manuelmagliola : RT @la_rossonera: ???? Primi contatti con Jovic. Il Milan è pronto a cautelarsi con un piano B, sarebbero infatti già iniziati i primi cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!, Atalanta su Pobega - 15 milioni la valutazione Tommaso Pobega © Getty ImagesDopo ...... a giugno 2021, a un anno dalla scadenza del suo contratto, il suo valore netto sarà pari a 4.840.000 euro, ciò significa che per evitare una minusvalenza ildeve venderlo almeno a 5 milioni di ...Non decolla la trattativa per Diogo Dalot. Il terzino vorrebbe vestire ancora la maglia del Milan ma l'affare non decolla ...Tonali è tornato ad essere un giocatore del Brescia: scopriamo le ultime mosse del Milan e la situazione attuale attorno al centrocampista.