Beppe Grillo invoca il voto sulla piattaforma Rousseau, ma non si può (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Grillo ha parlato, ma forse ha dimostrato di non essere aggiornato sulle ultime decisioni (anche strutturali) del Movimento 5 Stelle. Il garante pentastellato – co-fondatore del M5S -, dopo lo strappo consumato con Giuseppe Conte sulla leadership, ha chiesto a gran voce di indire una votazione su Rousseau per la nomina del comitato direttivo. Ovviamente, viste le ultime vicissitudini, la consultazione non potrà avvenire sulla piattaforma gestita da Casaleggio. Come già indicato (e ribadito) dal Garante della Privacy. E a ricordarlo è anche l’attuale capo politico pentastellato, Vito Crimi, che da mesi – ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha parlato, ma forse ha dimostrato di non essere aggiornato sulle ultime decisioni (anche strutturali) del Movimento 5 Stelle. Il garante pentastellato – co-fondatore del M5S -, dopo lo strappo consumato con Giuseppe Conteleadership, ha chiesto a gran voce di indire una votazione super la nomina del comitato direttivo. Ovviamente, viste le ultime vicissitudini, la consultazione non potrà avveniregestita da Casaleggio. Come già indicato (e ribadito) dal Garante della Privacy. E a ricordarlo è anche l’attuale capo politico pentastellato, Vito Crimi, che da mesi – ...

