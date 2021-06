Advertising

davidemaggio : Ecco i dati di ieri, martedì 29 giugno 2021 #AscoltiTV - Mattiabuonocore : Ascolti TV di ieri, martedì 29 giugno 2021. Vince il film di Rai1 (15.2%), New Amsterdam 9.5% - Sara36155948 : Voi sapete quanti ascolti ha fatto ieri sera Milo? #DenisePipitone - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 29 Giugno 2021: ecco chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

L'amore non divorzia mai su Rai 1 contro New Amsterdam 3 su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera, martedì 29 giugno 2021 ? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. A seguire ...L'indomani le bimbe si dissero: "Ci hanno talmente pestateche oggi non penseranno più a noi." ... padre." "E non avete paura?" La più grande rispose: ", padre: la frusta passa, ma Gesù ...Sullo sfondo ci sono il pianoforte e le pile di libri accatastate nel signorile soggiorno inondato dalla luce del tardo pomeriggio. I fogli del nuovo Statuto, marchiati dalla scritta “bozza”, Beppe Gr ...Laura Ziliani è scomparsa da Temù (Brescia) lo scorso 8 maggio: da allora non si sono più avute notizie di lei né è stato trovato il suo cadavere ...