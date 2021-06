Antonio Banderas | una serie tv sul Mostro di Firenze

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un volto noto, per ripercorrere uno fra i casi di cronaca più controversi della storia recente. Antonio Banderas, il cui ultimo ruolo televisivo risale al 2018, anno di Genius, è stato assoldato come protagonista e produttore di The Monster of Florence, miniserie televisiva tratta dal volume omonimo di Mario Spezi. Il giornalista, di cui Banderas sarà volto e voce, ha seguito le indagini delle forze dell’ordine, scritto dei duplici omicidi che, tra il 1974 e il 1985, hanno sconvolto la provincia toscana. Ma, di fronte alla verità processuale, ha deciso di non fermarsi.

Sono curioso di vedere come Antonio Banderas interpreterà il cronista Mario Spezi nella miniserie Tv 'The Monster of Florence'. Stiamo parlando di un giornalista di razza e mai come in questo caso la definizione è appropriata.