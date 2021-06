Al via la Difesa europea. Ecco i primi bandi dell’Edf (per 1,2 miliardi) (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Difesa europea entra nel vivo. Oggi, un evento web della Commissione europea ha ufficialmente lanciato il fondo Edf, dotato di 7,9 miliardi da qui al 2027. Sono 23 le prime “calls for proposals”, pari a 1,2 miliardi di euro tra progetti di ricerca e programmi di sviluppo capacitivo. Plaude il commissario al Mercato interno Thierry Breton, che ha aperto l’appuntamento organizzato dalla “Dg Defis”, la direzione generale “Difesa, industria e spazio” di cui la Commissione si è dotata proprio per coordinare l’azione su tali settori. AL VIA L’EDF L’Edf è il frutto di lunghi negoziati, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laentra nel vivo. Oggi, un evento web della Commissioneha ufficialmente lanciato il fondo Edf, dotato di 7,9da qui al 2027. Sono 23 le prime “calls for proposals”, pari a 1,2di euro tra progetti di ricerca e programmi di sviluppo capacitivo. Plaude il commissario al Mercato interno Thierry Breton, che ha aperto l’appuntamento organizzato dalla “Dg Defis”, la direzione generale “, industria e spazio” di cui la Commissione si è dotata proprio per coordinare l’azione su tali settori. AL VIA L’EDF L’Edf è il frutto di lunghi negoziati, ...

Advertising

laurapink74 : RT @leidaa_onlus: Per Bianchina cerchiamo una famiglia speciale che le doni tutto l'amore che merita: per informazioni su questa adozione c… - Silvia56997551 : RT @leidaa_onlus: Per Bianchina cerchiamo una famiglia speciale che le doni tutto l'amore che merita: per informazioni su questa adozione c… - PCagnan : Delitto sul Piave: Elisa uccisa con decine di coltellate, si è difesa disperatamente prima di morire dissanguata… - HDblog : Asteroid Day: perché si celebra oggi e cosa si fa per difendere la Terra dagli asteroidi - CarpaneseSilva1 : RT @EntropicBazaar: (Francesco Cassata, la difesa della razza, via Perazzetti) -

Ultime Notizie dalla rete : via Difesa DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA/ Video streaming tv: vantaggio Dea nei precedenti Aspettando che la diretta di Atalanta Empoli Primavera prenda il via, proviamo adesso a valutare in ... con Degli Innocenti prima opzione alternativa; in difesa invece vedremo Siniega fare coppia con ...

Nicaragua: la repressione del regime di Ortega Due giorni dopo è stato arrestato un altro pre - candidato, Alfredo Cruz e via via tutti gli altri. ... Si è dotato di una legge ad hoc, di "difesa dei diritti del popolo", che permette al governo di ...

Magazzino droga a Cagliari, arrestato dipendente della Difesa Agenzia ANSA Al via il secondo week end di “Lavanda in fiore a Mombaroccio” 1' di lettura 30/06/2021 - Dopo il successo dello scorso week end, torna sabato 3 e domenica 4 luglio “Lavanda in Fiore a Mombaroccio”, promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall’Aziend ...

ELVIS COSTELLO SU OLIVIA RODRIGO/ “Brutal? Non è plagio, rock and roll funziona così” Elvis Costello ha preso le difese della giovane cantante Olivia Rodrigo dopo un'accusa di plagio che le è stata fatta da un utente su Twitter.

Aspettando che la diretta di Atalanta Empoli Primavera prenda il, proviamo adesso a valutare in ... con Degli Innocenti prima opzione alternativa; ininvece vedremo Siniega fare coppia con ...Due giorni dopo è stato arrestato un altro pre - candidato, Alfredo Cruz etutti gli altri. ... Si è dotato di una legge ad hoc, di "dei diritti del popolo", che permette al governo di ...1' di lettura 30/06/2021 - Dopo il successo dello scorso week end, torna sabato 3 e domenica 4 luglio “Lavanda in Fiore a Mombaroccio”, promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall’Aziend ...Elvis Costello ha preso le difese della giovane cantante Olivia Rodrigo dopo un'accusa di plagio che le è stata fatta da un utente su Twitter.