Accordo Mediaset-Tim: l’app Infinity sarà distribuita anche su TIMVISION (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Mediaset e TIM hanno firmato un Accordo pluriennale per la distribuzione non esclusiva dell’app Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION. La partnership sarà attiva dal primo luglio per una durata di tre anni. Ai clienti TIMVISION saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l’abbonamento al servizio Mediaset Infinity. “La partnership rappresenta un importante passo avanti nel processo d’innovazione del mercato televisivo italiano e in particolare dei contenuti online. Attraverso questo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –e TIM hanno firmato unpluriennale per la distribuzione non esclusiva delsulla piattaforma. La partnershipattiva dal primo luglio per una durata di tre anni. Ai clientisaranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l’abbonamento al servizio. “La partnership rappresenta un importante passo avanti nel processo d’innovazione del mercato televisivo italiano e in particolare dei contenuti online. Attraverso questo ...

Advertising

Fabry27 : RT @classcnbc: ACCORDO TIM-MEDIASET PER INFINITY Dopo l'accordo con #Dazn per la #SerieA, #Tim sigla partnership con #Mediaset per la dist… - enrick81 : @BALDINIPAOLA @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @Federic01996 @AgoCannella @napoliforever89 @tw_fyvry… - Chiariello_CS : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, accordo tra #Tim e #Mediaset: TimVision distribuirà #Infinity fino al 2024 - simonesalvador : @BastianContro Anche Sky ha nel suo pacchetto (su Sky Q) Mediaset Infinity, ma proprio in virtù dell'accordo di esc… - classcnbc : ACCORDO TIM-MEDIASET PER INFINITY Dopo l'accordo con #Dazn per la #SerieA, #Tim sigla partnership con #Mediaset pe… -