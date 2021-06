Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021)DEL 29 GIUGNOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, NEL DETTAGLIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI ...