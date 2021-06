Variante Delta, Gran Bretagna: è record di contagi. In Italia è al 17% (Di martedì 29 giugno 2021) E’ record di contagi in Gran Bretagna a causa della Variante Delta del Covid. In Italia, secondo il virologo Andrea Crisanti, è al 17% Alimentati dall’aggressività della Variante Delta, importata dall’India, è record di contagi in Gran Bretagna. Secondo i dati diffusi dal Governo britannico, sono 22.868 i nuovi casi nelle 24 ore, su 1.2 milioni di tamponi processati, dato più alto dal 28 gennaio. Si tratta di un’impennata evidente anche se l’effetto del ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) E’diina causa delladel Covid. In, secondo il virologo Andrea Crisanti, è al 17% Alimentati dall’aggressività della, importata dall’India, èdiin. Secondo i dati diffusi dal Governo britannico, sono 22.868 i nuovi casi nelle 24 ore, su 1.2 milioni di tamponi processati, dato più alto dal 28 gennaio. Si tratta di un’impennata evidente anche se l’effetto del ...

