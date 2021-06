Una piazza di Rio de Janeiro verrà intitolata a Diego Armando Maradona (Di martedì 29 giugno 2021) Un gesto che va al di là di tutto, era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: a Rio de Janeiro verrà intitolata una piazza a Diego Armando Maradona. "Cidade Maravilhosa" ha reso esecutiva una legge nella giornata di oggi, discussa nell'assemblea comunale dello scorso giovedì: al 10 storico del Napoli e dell'Argentina verrà intitolata una piazza, oltre al fatto che verrà collocata anche una statua dello stesso Diego. Il luogo è la piazza di fronte al consolato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Un gesto che va al di là di tutto, era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: a Rio deuna. "Cidade Maravilhosa" ha reso esecutiva una legge nella giornata di oggi, discussa nell'assemblea comunale dello scorso giovedì: al 10 storico del Napoli e dell'Argentinauna, oltre al fatto checollocata anche una statua dello stesso. Il luogo è ladi fronte al consolato ...

Advertising

ilfoglio_it : La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella… - lauraboldrini : Lo sciopero dei lavoratori dei campi a #GioiaTauro. Una piazza che manifesta per il diritto ad un lavoro sicuro.… - matteosalvinimi : Ieri in piazza a Milano… Secondo me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo non è una simpatica pro… - gilnar76 : Una piazza di Rio de Janeiro verrà intitolata a Diego Armando Maradona #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - 60_cla : RT @CollotMarta: Una denuncia che porto come una medaglia. Stamattina sono stata all'udienza del processo contro i manifestanti (tra cui a… -