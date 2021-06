Tour de France 2021, Sonny Colbrelli: “Mi scuso con Roglic, ma non penso che debba vergognarmi” (Di martedì 29 giugno 2021) Parlare di tappe tranquille al Tour de France è sempre una forzatura e la terza stage, la Lorient-Pontivy di 182,9 chilometri, non ha fatto eccezione. Un appuntamento per gli sprinter sulla carta, reso però molto complicato dalle condizioni meteorologiche, dalle strade strette e la grande lotta tra i corridori del gruppo. Le cadute, da questo punto di vista, hanno caratterizzato ancora una volta la tappa della Grande Boucle. Tra gli uomini coinvolti, a circa 10 chilometri dal traguardo, anche uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: lo sloveno Primoz Roglic. Il balcanico è finito a terra sulla sinistra della sede stradale, toccando ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Parlare di tappe tranquille aldeè sempre una forzatura e la terza stage, la Lorient-Pontivy di 182,9 chilometri, non ha fatto eccezione. Un appuntamento per gli sprinter sulla carta, reso però molto complicato dalle condizioni meteorologiche, dalle strade strette e la grande lotta tra i corridori del gruppo. Le cadute, da questo punto di vista, hanno caratterizzato ancora una volta la tappa della Grande Boucle. Tra gli uomini coinvolti, a circa 10 chilometri dal traguardo, anche uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: lo sloveno Primoz. Il balcanico è finito a terra sulla sinistra della sede stradale, toccando ...

