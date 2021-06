Sostenibilità | Nestlé Waters punta a un impatto idrico positivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 giugno 2021)a unrigenerando i cicli idrologici locali. Nel dettaglio, si legge in una nota, amplierà le iniziative attualmente in atto per gestire le risorse idriche in maniera sostenibile, rafforzare le collaborazioni con i partner per identificare e sostenere soluzioni su scala locale, studiate per contribuire a ripristinare gli ecosistemi nelle aree intorno a ciascuno dei 48 siti produttivi di, che in Italia è presente con il Gruppo Sanpellegrino. A partire dal 2025, queste aree aiuteranno la natura a ...