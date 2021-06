Rave a Maleo | il prefetto | Nel Lodigiano molte aree a rischio I Comuni collaborino

(Di martedì 29 giugno 2021)(Lodi) - "Qui in provincia di Lodi vi sono zone appetibili per gli organizzatori diparty e dunque occorre fare rete per poter prevenire, nel prossimo futuro, questi eventi. Chiederemo ai ...

Sarà sentito domani dai carabinieri Renato Occhini, proprietario della cava Geroletta a Maleo (Lodi), dove tra sabato notte e domenica scorsi si è tenuto un rave party al quale hanno preso parte oltre ...