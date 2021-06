Paul George si sta prendendo le sue rivincite (Di martedì 29 giugno 2021) Poco prima dell’intervallo di gara-5 tra Phoenix Suns e L.A. Clippers di questa notte, con Marcus Morris in lunetta per due tiri liberi e la prima voce di ESPN Mike Breen che parlava dei suoi guai al ginocchio nelle prime partite della serie, uno degli altri due commentatori della principale rete televisiva americana, l’ex giocatore e allenatore Mark Jackson, se ne è uscito pressoché dal nulla con queste parole: «Sono già stato in situazioni in cui il miglior giocatore della squadra, ad esempio Reggie Miller a Indiana, a volte aveva avuto primi tempi difficili. E toccava a noi andare da lui a dirgli: ‘Andiamo, abbiamo bisogno di te, non possiamo vincere se non sei al tuo livello’. Qualcuno ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 29 giugno 2021) Poco prima dell’intervallo di gara-5 tra Phoenix Suns e L.A. Clippers di questa notte, con Marcus Morris in lunetta per due tiri liberi e la prima voce di ESPN Mike Breen che parlava dei suoi guai al ginocchio nelle prime partite della serie, uno degli altri due commentatori della principale rete televisiva americana, l’ex giocatore e allenatore Mark Jackson, se ne è uscito pressoché dal nulla con queste parole: «Sono già stato in situazioni in cui il miglior giocatore della squadra, ad esempio Reggie Miller a Indiana, a volte aveva avuto primi tempi difficili. E toccava a noi andare da lui a dirgli: ‘Andiamo, abbiamo bisogno di te, non possiamo vincere se non sei al tuo livello’. Qualcuno ...

lUltimoUomo : Indipendentemente da come finisca coi Suns, PG13 si è ripreso il rispetto che merita. - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Basket, play-off Nba: Paul George è super, i Clippers annullano il primo match point a Phoenix - ArmandaGelsomin : RT @NBAItalia: ?? @Yg_Trece ha segnato 20+ punti in tutte le 18 partite di questi Playoffs. È il 4° giocatore nella Storia a iniziare una… - Kobeesque : Ottima prestazione di Paul George aka Pandemia P che porta i clippers dal non vincere un cazzo al non vincere un cazzo - CristianCignar1 : RT @alberto_sports: Brutal lo de Paul George ?????? -

