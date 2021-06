Patrich Zaki | il comune di Pescara dice si alla cittadinanza onoraria

(Di martedì 29 giugno 2021)- Patrick George, lo studente dell'Università "Alma Mater" di Bologna in carcere in Egitto dal febbraio dell'anno scorso con l'accusa di propaganda sovversiva su internet contro il governo del suo Paese, è da oggi cittadino onorario di. Lo ha deciso il Consiglio comunale, che ha approvato con 25 voti favorevoli su 26 la relativa proposta di delibera, frutto di un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle votato dall'aula lo scorso 29 aprile. La consigliera comunale Erika Alessandrini (M5s), subito dopo il voto, definisce lo studente come "simbolo unanime della lotta universale contro la privazione di un diritto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Patrich Zaki

Questo mese ricorre l’anniversario della fondazione dell’Ong che si impegna in tutto il mondo per la tutela di quanto sancito ...Patrick George Zaki, lo studente dell'Università "Alma Mater" di Bologna in carcere in Egitto dal febbraio dell'anno scorso con l'accusa di propaganda sovversiva su internet contro il governo del suo ...