Olimpiadi Tokyo 2021 | Tiro a volo | Tammaro Cassandro | scheda e palmares

Nome: Tammaro Cognome: Cassandro Luogo e data di nascita: Capua (Caserta), 5 aprile 1993 Disciplina: Tiro a volo, skeet palmares: in carriera ha raccolto un argento iridato (ai Mondiali 2019 di Lonato del Garda) e un argento continentale (agli Europei 2019 sempre di Lonato del Garda). Oltre a queste due medaglie, la bacheca del campano può contare fare leva su 5 podi (un secondo posto e quattro terzi posti) in Coppa del Mondo. Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: l'obiettivo del tiratore casertano sarà quello di confermare la sua ...

