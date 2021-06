Nazionale, Salvini: “Ipocrisia stucchevole, spero in ginocchio per i gol” (Di martedì 29 giugno 2021) Continua a tenere banco la polemica sul ‘Black Lives Matter’. La Nazionale azzurra scenderà in campo venerdì alle 21 contro il Belgio per i quarti di Euro 2020 e, stando alle ultime decisioni, si inginocchierà per solidarietà nei confronti degli avversari. Secondo Matteo Salvini, invece, si tratta di “Ipocrisia stucchevole a piene mani, non se ne può più – le parole del leader della Lega a Gallarate – Vorrei che Mancini e i suoi ragazzi si concentrassero sulla partita e sulle emozioni che stanno regalando a milioni di italiani e non perdessero giorni e giorni su ‘in ginocchio’ o ‘in piedi’: vorrei che gli ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Continua a tenere banco la polemica sul ‘Black Lives Matter’. Laazzurra scenderà in campo venerdì alle 21 contro il Belgio per i quarti di Euro 2020 e, stando alle ultime decisioni, si inginocchierà per solidarietà nei confronti degli avversari. Secondo Matteo, invece, si tratta di “a piene mani, non se ne può più – le parole del leader della Lega a Gallarate – Vorrei che Mancini e i suoi ragazzi si concentrassero sulla partita e sulle emozioni che stanno regalando a milioni di italiani e non perdessero giorni e giorni su ‘in’ o ‘in piedi’: vorrei che gli ...

