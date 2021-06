Milan Femminile, il saluto di Salvatori Rinaldi: “È stato un onore” (Di martedì 29 giugno 2021) Deborah Salvatori Rinaldi saluta il Milan su Instagram postando una foto con la maglia rossonera: "È stato un onore, non dimenticherò nulla". Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Deborahsaluta ilsu Instagram postando una foto con la maglia rossonera: "Èun, non dimenticherò nulla".

