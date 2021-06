Michele Merlo, il padre dichiara: “non abbiamo più motivi per vivere” (Di martedì 29 giugno 2021) Non si da pace il padre di Michele Merlo, il cantante appena 28enne scomparso da meno di un mese in seguito a una leucemia fulminante. Nelle ultime ore è tornato a parlare del figlio, ricordando i momenti della sua partecipazione ad Amici. Ma non solo ha anche rivelato che il ragazzo soffriva di attacchi di panico per via dei no a X Factor e a Sanremo Giovani. Vediamo insieme cosa ha confessato. Ritorna a parlare il padre di Michele Merlo “soffriva di attacchi di panico”É passato meno di un mese da quando Michele Merlo è venuto a mancare in seguito a una ... Leggi su formatonews (Di martedì 29 giugno 2021) Non si da pace ildi, il cantante appena 28enne scomparso da meno di un mese in seguito a una leucemia fulminante. Nelle ultime ore è tornato a parlare del figlio, ricordando i momenti della sua partecipazione ad Amici. Ma non solo ha anche rivelato che il ragazzo soffriva di attacchi di panico per via dei no a X Factor e a Sanremo Giovani. Vediamo insieme cosa ha confessato. Ritorna a parlare ildi“soffriva di attacchi di panico”É passato meno di un mese da quandoè venuto a mancare in seguito a una ...

