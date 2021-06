LIVE Svezia-Ucraina 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: pareggio di Forsberg al 43?! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? FINE PRIMO TEMPO! Svezia-Ucraina 1-1. 44? Non ci sarà recupero. 43? L’esterno del Lipsia riceve al limite dell’area e calcia con il sinistro trovando la fortunosa deviazione di un difensore dell’Ucraina che beffa Bushchan. Quarto goal per Forsberg (sui cinque totali della Svezia) in questo Europeo. Svezia-Ucraina 1-1. 42? EMIL Forsberg! pareggio DELLA Svezia!!! 41? Quattro minuti più recupero al termine del primo tempo, ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? FINE PRIMO TEMPO!1-1. 44? Non ci sarà recupero. 43? L’esterno del Lipsia riceve al limite dell’area e calcia con il sinistro trovando la fortunosa deviazione di un difensore dell’che beffa Bushchan. Quarto goal per(sui cinque totali della) in questo Europeo.1-1. 42? EMILDELLA!!! 41? Quattro minuti più recupero al termine del primo tempo, ...

