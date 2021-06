La passione bruciante di un mosaico perennemente in bilico (Di martedì 29 giugno 2021) «Potrei iniziare da qualcuno che non c’è. Il racconto di una vita immaginaria in cui racchiudere tutte le vite possibili delle quali si possa avere traccia o memoria in questa città». Inizia così Gente di Trieste (Laterza, pp. 245, euro 18) il nuovo romanzo storiografico di Pietro Spirito, giornalista de Il Piccolo e scrittore originario di Caserta, cresciuto a Trieste, città a cui ha dedicato molti scritti, tra cui questo che si rivela, però, distante dai romanzi scritti da molti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 giugno 2021) «Potrei iniziare da qualcuno che non c’è. Il racconto di una vita immaginaria in cui racchiudere tutte le vite possibili delle quali si possa avere traccia o memoria in questa città». Inizia così Gente di Trieste (Laterza, pp. 245, euro 18) il nuovo romanzo storiografico di Pietro Spirito, giornalista de Il Piccolo e scrittore originario di Caserta, cresciuto a Trieste, città a cui ha dedicato molti scritti, tra cui questo che si rivela, però, distante dai romanzi scritti da molti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : passione bruciante sono sempre piu' le scuole e aziende che si concentrano sul settore videoludico e tantissime le... - Business Raffaele d' Ettorre per 'il Messaggero' accademia videogame 1 Nicholas ha sempre avuto una passione bruciante per i videogame: fin da piccolo sognava di poterli creare e progettare, magari in team, dando respiro e forma alle sue idee. La vita l' ha ...

Dire le ombre Andando oltre le consuete letture "sinistre " terrifiche", Sfregi testimonia sulle proprie tele il marchio di un desiderio bruciante, una passione che rivela la natura autofaga della pittura, questa ...

Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti, baci d’amore e… carezze proibite! – ESCLUSIVO L'onorevole di Italia Viva e il (più giovane) fidanzato attore-dentista si lasciano travolgere dalla passione. Anche sotto gli occhi dei genitori di lui. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi ...

