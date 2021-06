Juventus: per Locatelli manca l’accordo sulla formula (Di martedì 29 giugno 2021) La Juventus continua la trattativa per acquistare Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, avrebbe già dato l’ok per il suo approdo a Torino. Inter: Coutinho possibile idea per rinforzare la rosa Juventus-Locatelli: cosa manca per concludere l’affare? Il primo nome sulla lista della Juventus per rinforzare il centrocampo è da tempo quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, che sta ben figurando anche con la nazionale italiana ai campionati europei, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in bianconero. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Lacontinua la trattativa per acquistare Manuel. Il centrocampista del Sassuolo, avrebbe già dato l’ok per il suo approdo a Torino. Inter: Coutinho possibile idea per rinforzare la rosa: cosaper concludere l’affare? Il primo nomelista dellaper rinforzare il centrocampo è da tempo quello di Manuel. Il centrocampista del Sassuolo, che sta ben figurando anche con la nazionale italiana ai campionati europei, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in bianconero. Il ...

