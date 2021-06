Inter, uno tra Gagliardini, Vecino e Sensi sarà ceduto: il punto (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inter alle prese con le cessioni Nel corso di questo calciomercato, l’Inter cercherà di cedere quegli elementi che non sono propriamente al centro del progetto. In tal senso, come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua versione on-line, fa il punto sui cosiddetti esuberi a centrocampo con uno tra Sensi, Vecino e Gagliardini che lascerà Appiano Gentile. “Restando sul mercato delle cosiddette “seconde linee” – si valuterà ogni singolo caso: a partire da Sensi, legato ai nerazzurri per altri tre anni: piace parecchio alla Fiorentina, che presto potrebbe presentare ... Leggi su intermagazine (Di martedì 29 giugno 2021) L’alle prese con le cessioni Nel corso di questo calciomercato, l’cercherà di cedere quegli elementi che non sono propriamente al centro del progetto. In tal senso, come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua versione on-line, fa ilsui cosiddetti esuberi a centrocampo con uno trache lascerà Appiano Gentile. “Restando sul mercato delle cosiddette “seconde linee” – si valuterà ogni singolo caso: a partire da, legato ai nerazzurri per altri tre anni: piace parecchio alla Fiorentina, che presto potrebbe presentare ...

