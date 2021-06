Inter, sliding doors in attacco. Un dubbio, una cessione e un arrivo? (Di martedì 29 giugno 2021) L'attaccante argentino al momento sembra destinato a restare, ma secondo il quotidiano romano la situazione potrebbe anche cambiare. A quel punto bisognerà trovare qualcuno disposto a investire una ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 29 giugno 2021) L'attaccante argentino al momento sembra destinato a restare, ma secondo il quotidiano romano la situazione potrebbe anche cambiare. A quel punto bisognerà trovare qualcuno disposto a investire una ...

Andreamoffa : Spero solo che non sia come la vicenda Suso-Inter, speriamo vada via davvero. Potrebbe essere una sliding doors clamorosa per noi -

Juve: Sliding doors ... la Juve trova un gran Dybala, che diventa MPV della stagione, e porta, con i suoi gol decisivi contro l'Inter, lo scudetto a Torino, in una stagione difficilissima. Altro sliding door, lo strappo, ...

Inter, sliding doors in attacco. Un dubbio, una cessione e un arrivo? Inter Dipendenza Nel 2013 gli Hawks erano interessati a Giannis Antetokoumpo Il 27 giugno 2013, durante il Draft, i Milwaukee Bucks puntarono su un giovane Giannis Antetokounmpo. Lo selezionarono con la 15esima scelta. Con il senno del poi, chiunque lo sceglierebbe e senza nem ...

De Vrij, rivelazione su un giocatore della Juve: «Sta diventando più forte» Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato così del giocatore della Juve. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo ch ...

