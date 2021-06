Inghilterra-Germania 2-0, Maguire: “Vittoria straordinaria, abbiamo avuto coraggio” (Di martedì 29 giugno 2021) “E’ stato tutto magnifico: il pubblico, l’atmosfera, è qualcosa di straordinario. Sapevamo che c’era tanta pressione e volevamo regalare una strepitosa prestazione a questo pubblico. abbiamo dato tutto in campo. Questo sport è magico per sensazioni come questa”. Così Harry Maguire al termine della Vittoria dell’Inghilterra contro la Germania agli ottavi di Euro 2020: “C’è voluto un coraggio enorme, siamo stati molto aggressivi. Era difficile trovare l’uomo tra le linee, ma abbiamo insistito e abbiamo raccolto i frutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “E’ stato tutto magnifico: il pubblico, l’atmosfera, è qualcosa di straordinario. Sapevamo che c’era tanta pressione e volevamo regalare una strepitosa prestazione a questo pubblico.dato tutto in campo. Questo sport è magico per sensazioni come questa”. Così Harryal termine delladell’contro laagli ottavi di Euro 2020: “C’è voluto unenorme, siamo stati molto aggressivi. Era difficile trovare l’uomo tra le linee, mainsistito eraccolto i frutti”. SportFace.

