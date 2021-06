Il no-vax fa pure pubblicità (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre lo Stato e la comunità scientifica fanno fronte comune per contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale che ha raggiunto cifre preoccupanti tra il 20% ed il 25%, gruppi organizzati di no-vax si coalizzano per alimentare i dubbi e attrarre cittadini esausti verso un mondo "oscuro" di pseudoscienza, ciarlatani e comunicatori devoti alla costosa battaglia anti vaccino. Arrivando persino al volantinaggio porta a porta oltre che una potente campagna social. Il conflitto scienza e pseudoscienza si consuma a colpi di canali tv (ad esempio il canale novax Byoblu, comprato a mezzo milione di euro come dichiarato sul sito dell'emittente) e volantinaggio porta a ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre lo Stato e la comunità scientifica fanno fronte comune per contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale che ha raggiunto cifre preoccupanti tra il 20% ed il 25%, gruppi organizzati di no-vax si coalizzano per alimentare i dubbi e attrarre cittadini esausti verso un mondo "oscuro" di pseudoscienza, ciarlatani e comunicatori devoti alla costosa battaglia anti vaccino. Arrivando persino al volantinaggio porta a porta oltre che una potente campagna social. Il conflitto scienza e pseudoscienza si consuma a colpi di canali tv (ad esempio il canale novax Byoblu, comprato a mezzo milione di euro come dichiarato sul sito dell'emittente) e volantinaggio porta a ...

